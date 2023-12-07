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В некоторых районах России температура воздуха упала ниже 45 градусов

В части Якутии температура воздуха упала ниже 45 градусов

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Вячеслав Базаров/фотоконкурс «Россия — коллекция впечатлений»

В ряде районов Якутии установился мороз со значением минус 45 градусов и ниже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В четверг на большей части республики выпал небольшой снег, а в населенных пунктах наблюдался морозный туман. На побережье Арктики дул сильный ветер со скоростью до 15-17 метров в секунду.

Самая низкая температура была зафиксирована в селах Оймякон Оймяконского района и Бердигестях Горного района, где термометры показали -53 градуса по Цельсию.

Прогнозируется, что густой туман и аномально холодная погода с дальнейшим понижением среднесуточной температуры на 7 градусов ниже климатической нормы будут продолжаться 7 и 8 декабря в Якутске и его окрестностях. В 6:00 утра в городе термометры показывали -45 градусов.

Аэропорт Якутска в тумане.

В Гидрометцентре этой зимой пообещали серьезные колебания температуры в Москве.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.

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