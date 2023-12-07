Власти Бурятии подтвердили возгорание самолета при взлете в Улан-Удэ

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов в своем Telegram-канале подтвердил информацию о возгорании самолета при взлете в аэропорту Байкал в Улан-Удэ.

«При взлете грузового самолета Ту-204 <...> загорелся двигатель», — написал он.

При возникновении инцидента сразу же была осуществлена экстренная посадка, добавил Цыденов.

«Пострадавших нет», — констатировал глава региона.

Согласно его информации, воздушное судно принадлежит авиакомпании «Авиастар-ТУ».

До этого Telegram-канал Shot сообщил, что в Улан-Удэ у самолета сразу после взлета загорелся двигатель. Канал также опубликовал кадры с горящим бортом.

В октябре Telegram-канал Mash передавал, что российский транспортный самолет Ил-76 воспламенился во время взлета в аэропорту Гиссар в Таджикистане.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.