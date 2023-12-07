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Врач предупредила об опасной для детей микоплазменной пневмонии

Педиатр Мурзина назвала симптомами микоплазменной пневмонии температуру и кашель

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Врач-педиатр АО «Медицина» Оксана Мурзина в интервью агентству «Прайм» рассказала, чем опасна «странная» микоплазменная пневмония для здоровья несовершеннолетних и как ее лучше лечить.

По информации медика, данное заразное заболевание начинается высокой температурой, после чего возбудитель Мycoplasma pneumoniae поражает легкие, инфицированных донимают приступы тяжелого затяжного кашля, который не убирают стандартные антибиотики.

«После доказательства, что пневмония вызвана именно возбудителем микоплазмы, проводят коррекцию лечения», — пояснила она.

В целях минимизации рисков заболевания, Мурзина посоветовала поставить прививку от гриппа, проветривать помещения, носить санитарные маски и категорически не заниматься самолечением. Она подчеркнула, что взрослые тоже могут заразиться.

«Возбудитель Мycoplasma pneumoniae известен давно и хорошо поддается антибактериальной терапии», — констатировала врач.

Накануне врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов рассказал, что у микоплазменной пневмонии, в отличие от гриппа или обычного ОРВИ, очень длительный инкубационный период. В среднем он составляет две недели, но может растягиваться до целого месяца.

5 декабря Роспотребнадзор сообщил о начале регистрации случаев заболевания микоплазменной инфекцией, заверив, что пока тяжелых форм у заразившихся не наблюдается. Также болеют жители Китая, Германии, Италии, США, Франции, подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее специалист заявил об основном симптоме, который появляется при заражении микоплазменной инфекцией.

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