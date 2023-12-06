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Вопрос о дне выборов президента РФ включили в повестку Совфеда

Совфед 7 декабря рассмотрит вопрос о назначении выборов президента России

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Максим Блинов/РИА Новости

Совет Федерации на заседании 7 декабря обсудит вопрос о назначении выборов президента Российской Федерации. Соответствующий вопрос включен в повестку заседания, которая расположена на сайте Совфеда.

Сенатор Андрей Клишас до этого сообщал, что комитет Совета Федерации по конституционному законодательству на своем заседании рассмотрит проект Постановления Совета Федерации о назначении Выборов Президента Российской Федерации на 17 марта 2024 года.

22 ноября Центральная избирательная комиссии (ЦИК) РФ приняла постановления, утверждающие список документов, которые должны будут предоставить в ЦИК кандидаты на пост президента России.

Президентские выборы должны состояться в России весной 2024 года. По российскому законодательству, Совфед должен был формально назначить дату голосования не ранее, чем за 100 дней, и не позднее, чем за 90 дней до дня выборов. С этого момента начнется период для выдвижения партийных кандидатов и самовыдвиженцев.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.

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