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Пенсионер получил докторскую степень в 79 лет

World of Buzz: в Малайзии 79-летний дедушка 17 внуков получил докторскую степень

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В Малайзии 79-летний мужчина получил докторскую степень, пишет World of Buzz. Он признался, что тяга к знаниям не покидала его в течение всей жизни.

Мухарам Аванг рассказал, что получил докторскую степень по малайской литературе. Однако мужчина признается, что этот путь был трудным. Каждый день ему приходилось ездить на автобусе в учебный кампус и обратно, кроме того, процесс обучения затрудняла катаракта.

«На ранних этапах я столкнулся со многими проблемами, особенно с использованием компьютера. Это было тяжело»,— вспоминает Мухарам.

В какой-то момент пенсионеру даже пришлось лечь на операцию по удалению катаракты, иначе докторская степень была под угрозой.

«Мои глаза были затуманены, и я не мог читать, когда заканчивал диссертацию», — признается пенсионер.

До выхода на пенсию малазиец рассказал, что работал учителем в школе. Он благодарен своей жене, детям и 17 внукам, которые поддерживали его на протяжении всего обучения.

Ранее 101-летний мужчина получил аттестат об окончании средней школы.

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