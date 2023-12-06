В Гидрометцентре пообещали серьезные колебания температуры зимой в Москве

В течение зимы в Москве температура воздуха прогнозируется очень неоднородная, с большим числом морозных дней и оттепелей. Об этом сообщил на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По его словам, до конца этой недели и начала следующей в столице продержится холодная погода, просто аномалии ожидается «чуть меньше».

«Не 8-9 градусов, а минус 5 градусов, все равно холодная погода», — сказал синоптик.

Он подчеркнул, что начиная с 13-14 декабря вероятны те процессы, о которых метеорологи постоянно предупреждают: нынешняя зима будет очень неоднородной по температурному фону. Специалисты предсказывают большое количество морозных дней, когда столбики термометров опустятся ниже минус 15 градусов, но будет немало и оттепелей. Вильфанд обратил внимание на «очень большие колебания».

6 декабря москвичам рассказали о погоде на Новый год.

Ранее российские ученые в Арктике зафиксировали миражи и белую радугу в один день.