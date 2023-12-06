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Молодого человека похитили, избили палками и попытались поджечь в лесу

Во Франции раненый юноша сбежал от похитителей и был найден голым на улице

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Depositphotos

На юге Франции молодой человек был похищен и избит, а затем найден голым и истекающим кровью на улице. Об этом сообщает Actu17.

4 декабря раненый мужчина появился на территории жилого комплекса в 15-м округе Марселя. Местный житель открыл ему дверь и узнал от гостя, что его похитили и держали в плену в лесу неподалеку, а затем жестоко избили палками и попытались поджечь. В итоге потерпевшему удалось сбежать.

На помощь 19-летней жертве похищения пришли спасатели, после чего юноша оказался на допросе в полиции. Он пояснил, что находился у жилого дома с друзьями, когда появились незнакомые люди на машине и заставили его поехать с ними. Потерпевший утверждал, что бандиты попытались поджечь его спичками, но не смогли.

Полицейские провели обыск на том месте, где предварительно был избит молодой человек. Там они нашли его куртку, гашиш, следы крови и бензина. В полиции произошедшее считают сведением счетов между торговцами наркотиками.

Ранее трое мужчин запланировали похищение россиянки ради выкупа, но расправились с ней ножом.

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