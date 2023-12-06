Действующие сотрудники Росгвардии задержаны по делу банды из 90-ых

Действующие сотрудники Росгвардии, в том числе начальник штаба Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Рысь» Алексей Алпатов, находились среди задержанных сегодня членов группировки, которая совершала тяжкие преступления с 1998 года. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Как рассказал депутат, задержание членов преступной группы полицейских спецназовцев проходило с участием ГУСБ Росгвардии.

Это обусловлено тем, что среди задержанных есть действующие сотрудники Росгвардии. В их числе Алпатов и оперуполномоченный Главного управления полицейского спецназа Сергей Волостных (бывший сотрудник «Гром» ГУНК МВД, подчеркнул Хинштейн.

Согласно обвинению, члены банды в начале 2000-х годов занимались заказными убийствами, похищениями людей и разбойными нападениями. Большинство задержанных, как отмечает депутат, служило в СОБР ГУБОП МВД и до сих пор работает там.

6 декабря МВД сообщило, что полиция задержала предполагаемых лидера и участников ОПГ, которые причастны к убийству советника российского министра, и к другим аналогичным событиям.

Ранее жителя Кузбасса задержали за попытку вступить в ряды ВСУ.