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Мишустин заявил о попытках перекрыть России доступ даже к простым технологиям

Мишустин: России хотят перекрыть доступ даже к простым технологиям

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что оппоненты РФ пытаются перекрыть стране доступ к технологиям, причем речь идет не столько о передовых разработках, сколько о простых вещах. Об этом председатель кабмина рассказал на лекции в рамках проекта «Знание. Лекторий».

«Сегодня нам пытаются закрыть доступ к технологиям. И я говорю даже не о каких-то передовых разработках — развитии космоса или водородном двигателе. Речь о простых вещах — средствах связи, лекарствах, возможности получать информацию и элементарных научных исследованиях», — приводит РИА Новости слова премьера.

Он также отметил, что с обострением политических, экономических и социальных противоречий в мире стали подвергать сомнению неприкосновенность частной собственность и принципы ведения свободной торговли.

При этом Мишустин подчеркнул, что у России есть все возможности для того, чтобы укрепить свой суверенитет и вернуть себе статус великой научно-технологической державы.

Ранее в правительстве заявили о восстановлении экономики РФ, несмотря на санкции.

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