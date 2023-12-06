Губернатор Подмосковья проверил ход реконструкции стадиона «Спартак» в Серпухове

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход реконструкции стадиона «Спартак» в Серпухове и пообщался со спортсменами и тренерами, сообщает пресс-служба администрации Московской области.

«Я сегодня приехал сюда, чтобы посмотреть легендарный стадион, который мы отремонтировали, создали здесь все условия. Надеюсь, что он будет радовать жителей, ребята с удовольствием смогут тренироваться. Очень рассчитываем, что вы здесь воспитаете характер и отточите свое мастерство», — сказал Воробьев.

Губернатор также отметил, что сейчас в регионе существует серьезный спрос на спортивную инфраструктуру.

«Сейчас в Московской области очень серьезный запрос на спортивную инфраструктуру – и Чехов, даже при его дворцах спорта, и Серпухов, и Наро-Фоминск. Поэтому вкладываем деньги, чтобы все соответствовало современным требованиям – если футбольное поле, то с подогревом и можно было заниматься по сути круглый год», — добавил Воробьев.

В этом году серпуховскому стадиону 113 лет, он построен в 1910 году. Последний раз его модернизировали к Олимпиаде-80, поэтому стадион нуждался в реконструкции, которая началась в 2021 году.

На «Спартаке» появилось футбольное поле с подогревом и крытыми трибунами с административно-бытовым корпусом на 2,5 тыс. мест, беговые дорожки, сектор для прыжков в длину, мультиспортивная площадка для игры в волейбол и баскетбол.

На базе стадиона проводились занятия по футболу, адаптивной физкультуре, в том числе для участников «Активного долголетия», лыжные гонки и другие активности.