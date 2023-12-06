Россиянам рассказали, как защитить смартфон от морозов

Сильный мороз может оказать негативное воздействие на работу аккумулятора смартфона. Об этом «Москве 24» рассказал IT-аналитик Сергей Вильянов.

«Литий-полимерные аккумуляторы, которые стоят во всех актуальных гаджетах, теряют емкость даже при температурах плюс три-пять градусов. Что уж говорить про морозы», — отметил эксперт.

Чтобы сохранить аккумулятор, он советует носить устройство на улице «ближе к телу» — во внутренних карманах одежды.

IT-эксперт Илья Корнейчук, в свою очередь, призвал отказаться от подзарядки устройств от пауэрбанка на холоде, потому что так его можно испортить. Специалист советует ставить телефоны на зарядку дома или в другом помещении, когда он нагреется до комнатной температуры. Он также порекомендовал приобрести утепленный чехол, чтобы продлить срок службы аккумулятора на морозе.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд до этого говорил, что на сегодняшний день порядка 60% территории России находится в области аномального мороза. В отдельных регионах в ближайшее время температура воздуха опустится ниже 40 градусов.

Ранее были названы самые популярные смартфоны в мире.