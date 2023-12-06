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В Ленобласти задержали военного, который весной самовольно покинул часть в ДНР

Под Петербургом поймали бойца из Ростовской области, ушедшего весной в самоволку

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В Ленинградской области задержали военнослужащего, который самовольно покинул военную часть на территории Донецкой народной республики. Об этом сообщает 47news со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Оперативники остановили 43-летнего жителя Ростовской области вечером 5 декабря у многоэтажки на улице Екатерининской в Мурино.

Мужчина находился в федеральном розыске после самовольного оставления места службы. По имеющимся данным, в конце марта он без разрешения командиров покинул воинскую часть в зоне проведения СВО.

Сейчас россиянин находится в спецприемнике, а всеволожские полицейские уже связались с коллегами из ДНР.

Ранее получивший ранение на СВО военный попал под суд за отсутствие в части из-за госпитализации.

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