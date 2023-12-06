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Россиянин подрался с бортпроводником на рейсе «Москва — Магадан»

Россиянин устроил дебош в самолете в Магадан и подрался с бортпроводником

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Depositphotos

Мужчина устроил драку с бортпроводником на самолете, следовавшем из Москвы в Магадан. Нарушителя задержали. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального Следственного управления на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел 4 декабря. Пассажир воздушного судна игнорировал просьбу экипажа соблюдать правила поведения на борту, нецензурно выражался и вступил в конфликт с бортпроводником, который закончился избиением последнего. Дебошира удалось остановить силами других пассажиров.

СК РФ устанавливает обстоятельства случившегося.

Ранее россиянин после ссоры с женой устроил дебош на борту самолета.

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