Россиянин подрался с бортпроводником на рейсе «Москва — Магадан»

Мужчина устроил драку с бортпроводником на самолете, следовавшем из Москвы в Магадан. Нарушителя задержали. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального Следственного управления на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел 4 декабря. Пассажир воздушного судна игнорировал просьбу экипажа соблюдать правила поведения на борту, нецензурно выражался и вступил в конфликт с бортпроводником, который закончился избиением последнего. Дебошира удалось остановить силами других пассажиров.

СК РФ устанавливает обстоятельства случившегося.

Ранее россиянин после ссоры с женой устроил дебош на борту самолета.