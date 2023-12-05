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Финляндия собралась открыть закрытые пункты пропуска на границе с Россией

Yle: финская погранслужба готовится открыть пункты пропуска на границе с Россией

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Алексей Даничев/РИА Новости

Погранслужба Финляндии готовится открыть закрытые пункты пропуска на границе с Россией в полночь 14 декабря. Об этом сообщила финская телерадиокомпания Yle.

По данным издания, наладка движения не займет много времени.

28 ноября Финляндия закрыла все пограничные переходы на границе с Россией на две недели для лиц, которые ищут убежище в стране. Вскоре после этого решения погранслужба Финляндии установила двойные заграждения на границе с Россией.

До этого финский министр по делам Европы Андерс Адлеркройц заявил, что Российская сторона якобы пошла на ряд циничных преднамеренных шагов против Финляндии.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин высказал мнение, что закрытие контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией может обойтись Финляндии в €3 млрд.

Ранее в Латвии предложили разобрать железную дорогу в Россию.

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