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На МЦД запустили новые электропоезда

На новых диаметрах МЦД начали курсировать 40 новых электропоездов

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Пресс-служба Департамента транспорта Москвы

В этом году в рамках развития новых диаметров МЦД-3 и МЦД-4 ЦППК запустила в эксплуатацию 40 новых электропоездов, из них 14 поездов «Иволга 3.0», сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

«Сейчас поезда курсируют от станции Железнодорожная до Апрелевки на МЦД-4 и от станции Зеленоград-Крюково до Ипподрома на МЦД-3, об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья», — говорится в сообщении.

Вагоны составов оснащены эргономичными сидениями, дополнительными поручнями для стоящих пассажиров и надежными креплениями для провоза велосипедов. Также внутри установлена система обеспечения микроклимата с функцией обеззараживания воздуха. Салоны оборудованы USB-разъемами.

Для маломобильных пассажиров предусмотрены откидные аппарели и крепления для инвалидных колясок, а все информационные таблички продублированы шрифтом Брайля.

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