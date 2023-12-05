До старта волонтерского корпуса ВФМ-2024 осталось 80 дней

В Доме молодежи на площадке выставки-форума «Россия» в День добровольцев, 5 декабря, состоялось праздничное мероприятие для волонтеров Всемирного фестиваля молодежи, сообщает пресс-служба выставки.

Перед волонтерами выступили заместитель руководителя Росмолодежи и координатор по подготовке и проведению ВФМ-2024 Денис Аширов, а также председатель комитета Госдумы по молодежной политике, председатель совета Ассоциации волонтерских центров, руководитель «Добро.рф» Артем Метелев.

«27 центров привлечения и подготовки волонтеров стали нашей опорой в создании добровольческого корпуса Всемирного фестиваля молодежи. Нам важно было выбрать самых активных и ярких волонтеров, которые будут рассказывать о нашей стране, ее уникальности, богатстве и, главное, о Всемирном фестивале молодежи», — отметил Денис Аширов.

Акция «80 дней до старта волонтерского корпуса фестиваля» стала торжественным завершением отборочной кампании добровольцев.

«За последние несколько лет мы создали огромную волонтерскую структуру в нашей стране. Мы получили 50 тысяч заявок и досрочно завершили заявочную кампанию в добровольческий корпус фестиваля», — рассказал Артем Метелев.

Также участникам акции рассказали о специальных функциональных направлениях — волонтерах-медиках и волонтерах-атташе.

Кроме того, на мероприятии прошло награждение 10 финалистов конкурса официальной песни волонтеров ВФМ-2024, выбранных народным голосованием.

Международный форум гражданского участия «Мы вместе» — главное событие в сфере добровольчества и социального лидерства. В 2023 году форум стал частью Международной выставки-форума «Россия» — масштабной площадки, на которой представлены главные достижения страны, технологические разработки и научные открытия.