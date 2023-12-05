Под Краснодаром россиянин решил конфликт со знакомыми бросив в них гранату

В Краснодарском крае ищут мужчину, который бросил гранату в людей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в станице Новомалороссийская. По версии правоохранителей, трое мужчин приехали к 40-летнему россиянину домой, чтобы разобраться в сложившемся ранее конфликте. В результате диалог перерос в ссору, и мужчина бросил в гостей гранату.

Мужчины получили осколочные ранения. Пострадавших госпитализировали в районную больницу. Об их состоянии после взрыва не сообщается.

Сам бросивший гранату мужчина скрылся с места. На данный момент введен план «Перехват».

Как сообщает Telegram-канал Kub Mash, мужчину уже нашли. В отношении россиянина возбуждено уголовное дело.

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