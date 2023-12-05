Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Петербурге пенсионерка решила заработать на акциях, но лишилась жилья

В Петербурге женщина лишилась квартиры и машины из-за мошенников

close
100%
Shutterstock

Пожилая женщина из Петербурга лишилась шести миллионов рублей из-за доверчивости. Об этом сообщает «Фонтанка».

Мошенники длительное время общались с 68-летней пенсионеркой, но в полицию она обратилась только накануне. По словам россиянки, аферисты связались с ней летом и 30 августа она зарегистрировалась на сайте, который якобы позволял купить акции известных компаний и заработать на них.

Сделав выбор в пользу проверенной компании, женщина начала переводить деньги аферистам.

«За осень дама заложила автомобиль и квартиру», – сообщается в публикации.

Таким образом, женщина потеряла шесть миллионов рублей. Она призналась во всем дочери, которая посоветовала ей обратиться к полиции.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в Москве пенсионерка лишилась 28 миллионов рублей и жилья из-за мошенников.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий