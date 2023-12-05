В Петербурге пенсионерка решила заработать на акциях, но лишилась жилья

Пожилая женщина из Петербурга лишилась шести миллионов рублей из-за доверчивости. Об этом сообщает «Фонтанка».

Мошенники длительное время общались с 68-летней пенсионеркой, но в полицию она обратилась только накануне. По словам россиянки, аферисты связались с ней летом и 30 августа она зарегистрировалась на сайте, который якобы позволял купить акции известных компаний и заработать на них.

Сделав выбор в пользу проверенной компании, женщина начала переводить деньги аферистам.

«За осень дама заложила автомобиль и квартиру», – сообщается в публикации.

Таким образом, женщина потеряла шесть миллионов рублей. Она призналась во всем дочери, которая посоветовала ей обратиться к полиции.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в Москве пенсионерка лишилась 28 миллионов рублей и жилья из-за мошенников.