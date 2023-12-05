Во Львовской области заявили о повреждении инфраструктурного объекта

Один из объектов инфраструктуры, расположенный на территории Львовской области Украины, оказался поврежден. Об этом в своем Telegram-канале написал руководитель региональной администрации Максим Козицкий.

Ночью на указанном объекте произошел пожар, при этом к текущему моменту сотрудники экстренных служб уже ликвидировали огонь. Однако, о каком именно объекте идет речь, глава областной администрации уточнять не стал.

«Объект инфраструктуры во Львовской области. Имеются незначительные разрушения», — подчеркнул Козицкий.

Согласно данным онлайн-карты, разработанной Министерством цифровой информации Украины для оповещения граждан о возможной опасность, в ночью в регионе была объявлена воздушная тревога. Особый режим начал действовать в 3:43 (4:43 мск) и был отменен в 5:58 (6:58 мск).

Утром 5 декабря в городе Херсоне, который находится под контролем украинских властей, произошли несколько взрывов. Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, перед этим российские войска нанесли удары по инфраструктурным объектам на территории населенного пункта.

Ранее на Украине рассказали, при каком условии власти страны согласятся начать переговоры с РФ.