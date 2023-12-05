Минувшая ночь в Москве отметилась температурным рекордом

Прошедшая ночь стала самой холодной с начала зимы в Москве. Об этом сообщает в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Минувшая ночь в столице стала самой холодной с начала зимы. Минимальная температура воздуха на базовой метеостанции мегаполиса опустилась до отметки в минус 12,9 градуса. До этого в лидерах было 22 ноября, тогда минимум составил минус 9,5 градуса», — пишет Леус.

Холоднее всего в российской столице было в районах Новой Москвы, а также в Тушино, где температура опускалась до -16,9 и -15 градусов. Самое сильное снижение температуры в Подмосковье зарегистрировано в Мелихово — здесь морозы окрепли до -17,9 градуса.

До этого школьников Якутска отправили на дистанционное обучение из-за 49-градусных морозов.

Школьники первого-восьмого классов находятся на дистанционке до 8 декабря.

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