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Школьник пырнул ножом ученика из класса старше, к которому приревновал свою одноклассницу

В Башкирии школьник напал на другого ученика из ревности к своей девушке

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Башкирии ученик седьмого класса пырнул ножом подростка, к которому приревновал свою одноклассницу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Поножовщина в школе села Кармаскалы произошла 4 декабря. 13-летний школьник приревновал свою девушку-одноклассницу к ученику восьмого класса и решил с ним поговорить. Однако разговор не получился, и юноша пырнул соперника в живот приготовленным складным ножом.

Пострадавшего госпитализировали. Как уточняется, рана оказалась не очень глубокой.

Сейчас следователи выясняют, каким образом учащийся мог незаметно пронести в школу нож, если на входе установлен металлоискатель.

Ранее в Пермском крае школьница избила свою соперницу из ревности при поддержке сверстников.

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