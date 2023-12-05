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Небольшой снег ожидается в Москве

Небольшой снег и до 10 градусов мороза ожидается в Москве во вторник

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Maxim Shemetov/Reuters

По данным Гидрометцентра России, во вторник в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, небольшим снегом, гололедицей и температурой воздуха до минус 10 градусов. Днем столбики термометров покажут от 8 до 10 градусов мороза, а ночью температура может опуститься до минус 17 градусов.

Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление составит примерно 753 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура воздуха будет колебаться от минус 11 до минус 6 градусов. В ночь на среду ожидается еще более холодная погода, когда столбики термометров могут опуститься до минус 20 градусов.

Ранее сообщалось, что прошедший снегопад никак не отразился на рабочем дне большинства жителей России — об этом заявили 59% участников опроса. Еще 16% респондентов пожаловались на ухудшение самочувствия на фоне плохой погоды, из-за чего им было сложно приступить к работе.

В пробках из-за сильного снегопада застряли 13% участников опроса, 10% опоздали на работу. Еще 6% опрошенных признались, что не смогли из-за непогоды воспользоваться наземным общественным транспортом.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.

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