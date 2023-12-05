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Экипажи Су-25 нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ

МО: российские Су-25 атаковали опорный пункт и живую силу ВСУ

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Минобороны России

Экипажи самолетов Су-25, используя неуправляемые авиационные ракеты С-8, нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника на Краснолиманском направлении. Видеозапись этого удара была предоставлена министерством обороны Российской Федерации, сообщает РИА Новости.

В сообщении ведомства отмечается, что вылет прошел в штатном режиме и цели были успешно поражены.

Благодаря боевому применению были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника Вооруженных сил Украины (ВСУ), уточнили в министерстве обороны.

23 ноября стало известно, что российские Су-25 уничтожили замаскированную бронетехнику ВСУ на Южно-Донецком направлении. Пуски ракет выполняли парами с малых высот. После этого экипажи выполнили маневр и выпустили тепловые ловушки. Потом они вернулись на аэродром, откуда вылетали.

Су-25 — бронированный дозвуковой военный штурмовик, разработанный в советское время. Самолет предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.

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