Украинец притворился ребенком в попытке сбежать из страны

Пограничники задержали жителя Коломыи в Закарпатье, который незаконно пытался пересечь границу, переплыв реку Тиса на надувном матрасе. Об этом сообщается в Telegram-канале Госпогранслужбы Украины.

В ведомстве отметили, что мужчина притворился ребенком, чтобы отвлечь внимание. Уточняется, что до этого украинец уже дважды был замечен в Одесской области и один раз «штурмовал» Закарпатье. Согласно сообщению Госпогранслужбы, чтобы сойти за ребенка, он надел на себя детскую розовую шапку с помпоном.

После провалившейся попытки побега из страны мужчине грозит штраф от 3,4 тысячи гривен (около 8,5 тысячи рублей) до 13,6 тысячи гривен (почти 34 тысячи рублей).

В конце ноября Госпогранслужба Украины сообщала, что бегущие от мобилизации украинские уклонисты стали лучше скрываться. По данным ведомства, побег из страны сейчас стоит от $5 до $8 тысяч. Свои услуги организаторы, как правило, предлагают в соцсетях и мессенджерах.

Согласно данным Евростата, с 24 февраля 2022 года с Украины в страны Европейского союза приехали 650 тыс. мужчин призывного возраста. Уточняется, что это только число официально зарегистрированных мужчин, которые покинули свою родину после начала спецоперации РФ.

Ранее Польша начала выдавать Киеву уехавших с Украины мужчин.