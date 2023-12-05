Топ-менеджер Сбера оценил итоги демодня молодежных акселераторов

Быть предпринимателем — это огромнейший труд и большая ответственность, отметил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин, комментируя итоги демодня молодежных акселераторов, победителями которого стали сразу два участника.

«У Сбера действует семь совместных программ с вузами, которые можно назвать «стартап как профессия». Потому что быть стартапером, на самом деле сложно. Быть предпринимателем — это огромнейший труд и большая ответственность, для этого нужно иметь правильное предпринимательское образование. Семь вузов с нами работают и вот к нам присоединился МИРЭА, сегодня его ректор как раз пригласил одного из финалистов, чтобы он бесплатно учился в этом вузе. И это очень хороший пример того, как на самом деле за такими ребятами охотятся лучшие вузы», — рассказал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

В финале демодня молодежных акселераторов Сбера выступило 9 школьных и студенческих стартап-команд из разных городов России, которые были выбраны в процессе поэтапного отбора из 53 тысяч претендентов. Самому младшему предпринимателю 16 лет, сообщает пресс-служба Сбера.

Финалисты презентовали свои проекты представителям государственных институтов, корпорациям-заказчикам и инвесторам.

Одинаковый максимальный балл набрали петербургский стартап Speech Up и белгородский УлыбнисьAI. Speech Up — онлайн-сервис для подготовки к публичным выступлениям на основе технологий ИИ. УлыбнисьAI — телемедицинское приложение для контроля здоровья зубов по фотографии.

Одинаковый максимальный балл набрали петербургский стартап Speech Up и белгородский УлыбнисьAI. Speech Up — онлайн-сервис для подготовки к публичным выступлениям на основе технологий ИИ. УлыбнисьAI — телемедицинское приложение для контроля здоровья зубов по фотографии.