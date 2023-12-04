Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путина разочаровал отказ Стокгольма от политики нейтралитета

Путин выразил сожаление, что у России со Швецией приостановлены контакты

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Россия сожалеет о том, что сотрудничество со Швецией свернуто. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами.

«Приходится с сожалением констатировать, что в отношениях с <…> Королевством Швеция полностью отсутствуют контакты», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что приостановлено взаимодействие в торгово-экономической, а также в культурной и гуманитарной сфере.

Путин обратил внимание, что отказ Стокгольма от проводившейся на протяжении двух веков политики неучастия в военных блоках «не может не вызывать вопросов». Он отметил, что нейтралитет принес шведской стороне дивиденды, сыграл важную роль в формировании безопасности в Северной Европе. По мнению российского лидера, сегодняшние отношения Москвы и Стокгольма не отвечают интересам ни одной из сторон.

До этого Путин рассказал о влиянии взрывов «СП» на отношения России и ФРГ.

4 декабря Путин принял верительные грамоты у иностранных послов.

Ранее Песков назвал Россию сильной страной.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий