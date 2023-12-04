Путина разочаровал отказ Стокгольма от политики нейтралитета

Россия сожалеет о том, что сотрудничество со Швецией свернуто. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами.

«Приходится с сожалением констатировать, что в отношениях с <…> Королевством Швеция полностью отсутствуют контакты», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что приостановлено взаимодействие в торгово-экономической, а также в культурной и гуманитарной сфере.

Путин обратил внимание, что отказ Стокгольма от проводившейся на протяжении двух веков политики неучастия в военных блоках «не может не вызывать вопросов». Он отметил, что нейтралитет принес шведской стороне дивиденды, сыграл важную роль в формировании безопасности в Северной Европе. По мнению российского лидера, сегодняшние отношения Москвы и Стокгольма не отвечают интересам ни одной из сторон.

До этого Путин рассказал о влиянии взрывов «СП» на отношения России и ФРГ.

4 декабря Путин принял верительные грамоты у иностранных послов.

Ранее Песков назвал Россию сильной страной.