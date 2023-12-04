Длиннохвостую неясыть с раненым крылом спасли от ворон смоленские пожарные

Спасатели пожарной части в Смоленске нашли возле ворот раненую сову, птицу атаковала стая ворон. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС Смоленской области.

Птица с раненым крылом упала возле входа в пожарную часть в Смоленске, длиннохвостая неясыть пыталась отбиться от стаи ворон.

Сову отогрели и отвезли в ветклинику, пожарные будут выхаживать лесную гостью, а когда птица снова сможет летать, ее передадут в Центр реабилитации и реинтродукции диких птиц.

Длиннохвостая неясыть считается самой крупной совой, взрослая особь может достигать 70 см в длину, размах крыльев около 115 см. Птица занесена в Красные книги ряда регионов России.

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