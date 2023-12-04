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Правительство Киргизии согласилось с проектом изменения флага с «подсолнухом»

Киргизский портал: лучи солнца на флаге страны были похожи на подсолнух

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Depositphotos

Правительство Киргизии дало положительное заключение на законопроект об изменении внешнего вида государственного флага республики. Из-за схожести изображенного там солнца с подсолнухом предлагается изменить форму солнечных лучей с волнообразной на прямую, сообщает портал kaktus.media.

«Предлагается изменить форму лучей на флаге Кыргызской Республики из волнообразных на форму, четко напоминающую лучи солнца», — говорится в законопроекте.

Авторы подчеркивают, что для разработки нового эскиза были привлечены авторы — разработчики государственного данного флага на начальном этапе. Ими проведены необходимые математические расчеты, сделаны чертежи и сопутствующие работы.

Действующий флаг Киргизии был утвержден в 1992 году после провозглашения независимости страны.

Законопроект об изменении дизайна флага был принят в первом чтении киргизским парламентом 28 ноября. Законодатели считают, что сейчас лучи больше ассоциируются с подсолнухом, в то время как прямая форма придаст больше схожести с солнцем.

Ранее Киргизия выступила против отмены русской культуры.

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