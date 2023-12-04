Махачкалинца разыскивают по подозрению в развращении ребенка

Правоохранительные органы в Дагестане объявили в розыск 33-летнего жителя Махачкалы, которого подозревают в развращении 12-летней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской полиции.

По предварительной информации, 26 августа 33-летний мужчина совершил преступление против половой неприкосновенности ребенка в квартире на улице Эльзы Ибрагимовой.

Всех, кто знает местоположение предполагаемого злоумышленника, в полиции попросили оказать содействие в его поимке.

Ранее уроженец Дагестана изнасиловал подручными средствами 78-летнюю пенсионерку в Новой Москве.