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Сибирячку жестоко избил арендодатель квартиры

В Тюмени арендодатель сломал челюсть съемщице комнаты в его квартире

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NashGorodru/Telegram

Жительница Тюмени сообщила, что ее жестоко избил сожитель женщины, у которой она снимала комнату в квартире. Об этом сообщает Telegram-канал «Наш Город | Тюмень».

Инцидент произошел 26 ноября в доме на улице Профсоюзной, где девушка снимала комнату. Как пояснила пострадавшая, хозяйка квартиры и ее сожитель проживали в соседней с ней комнате, и мужчина периодически избивал гражданскую жену, когда они напивались.

В тот день девушка увидела, что кто-то смыл ее вещи в унитаз. Она пришла к хозяевам квартиры и спросила у них, как так могло получиться. Это разозлило мужчину, он стал угрожать женщинам. Квартирантка испугалась и стала звонить своим знакомым и клиентам с просьбой вызвать полицию. Один из клиентов тюменки отозвался, и дебошира забрала полиция.

Через несколько часов агрессора отпустили, он вернулся домой. Сначала он вновь избил свою сожительницу, а затем приставил нож к горлу квартирантки.

«Я не успела взять телефон, когда он ворвался ко мне в комнату и приложил нож к горлу. Затем он начал наносить удары по голове кулаками, по лицу и челюсти, я уворачивалась и прикрывалась руками, но он схватил меня за руку и не останавливался», — поделилась пострадавшая.

Позже девушка вызвала «скорую», когда агрессор оставил ее и ушел к сожительнице. Обеим женщинам понадобилась помощь медиков. Врачи зафиксировали побои. Квартирантке медики диагностировали перелом челюсти.

В полиции возбудили уголовное дело, подозреваемый от правоохранителей скрывается.

Ранее в Уфе таксист избил клиентку из-за мятых купюр.

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