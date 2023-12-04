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Украинцев предупредили о возможном дефиците электроэнергии

Укрэнерго: аварийность ТЭС и холода грозят дефицитом в энергосистеме Украины

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Gleb Garanich/Reuters

Износ оборудования на теплоцентралях и предстоящее похолодание может привести к нехватке электроэнергии на Украине. Об этом предупредила компания «Укрэнерго» в Telegram-канале.

«Ситуация в энергосистеме сложная. Высокая аварийность энергоблоков и прогнозируемое похолодание могут вызвать дефицит в энергосистеме», — говорится в посте.

По данным предприятия, утром в понедельник, 4 декабря, из-за повреждений остановила работу одна из ТЭС на юге страны. В компании также отметили, что в течение суток по различным причинам начат аварийный ремонт пяти блоков тепловых электростанций в нескольких областях.

В сообщении говорится, что мощностей пока хватает для удовлетворения потребностей, поэтому веерных отключений не планируется. При этом в «Укрэнерго» посоветовали украинцам экономно расходовать электричество, так как с наступлением морозов нагрузка на сети стала увеличиваться.

До этого директор Центра исследования энергетики Украины Александр Харченко сравнил состояние украинских теплоэлектростанций с металлоломом.

Ранее сообщалось, что из-за снега и ветра на Украине без электроснабжения остались 926 населенных пунктов.

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