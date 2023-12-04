Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Севастополе оценили ущерб, нанесенный городу «штормом века»

Развожаев: шторм нанес Севастополю ущерб на сумму 6,5 млрд рублей

close
100%
Mash на волне' class="item-image" >
Телеграм-канал Mash на волне

Ущерб, который шторм и ураган нанесли городу Севастополю, составил около 6,5 млрд рублей в денежном выражении. Об этом в ходе аппаратного совещания правительства населенного пункта сообщил его губернатор Михаил Развожаев, передает РИА Новости.

Он отметил, что указанная сумма является предварительной. Тем не менее, по словам руководителя местной администрации, соответствующие данные уже переданы на федеральный уровень государственного управления.

«Ждем дальнейшего механизма оценки и доведения этих средств», — добавил Развожаев.

Также он уточнил, что правительство намерено выплатить компенсации всем пострадавшим из-за шторма. Речь идет как о физических, так и юридических лицах.

26 ноября на Черноморское побережье обрушился шторм, который оказался самым мощным за всю историю наблюдений. В частности, скорость порывов ветра на территории Крыма достигла 144 километров в час.

В результате удара стихии тысячи местных жителей остались без света. На полное восстановление электроснабжения на полуострове понадобилось чуть больше недели — 4 декабря министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев заявил о завершении соответствующих работ.

До этого в Крыму также оценили ущерб от «шторма века» на уровне всего региона. Данный показатель достиг отметки в 39,7 млрд рублей.

Ранее в Керченском проливе из-за шторма столкнулись три судна.

Все новости на тему:
Шторм в Крыму
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий