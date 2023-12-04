В Севастополе оценили ущерб, нанесенный городу «штормом века»

Ущерб, который шторм и ураган нанесли городу Севастополю, составил около 6,5 млрд рублей в денежном выражении. Об этом в ходе аппаратного совещания правительства населенного пункта сообщил его губернатор Михаил Развожаев, передает РИА Новости.

Он отметил, что указанная сумма является предварительной. Тем не менее, по словам руководителя местной администрации, соответствующие данные уже переданы на федеральный уровень государственного управления.

«Ждем дальнейшего механизма оценки и доведения этих средств», — добавил Развожаев.

Также он уточнил, что правительство намерено выплатить компенсации всем пострадавшим из-за шторма. Речь идет как о физических, так и юридических лицах.

26 ноября на Черноморское побережье обрушился шторм, который оказался самым мощным за всю историю наблюдений. В частности, скорость порывов ветра на территории Крыма достигла 144 километров в час.

В результате удара стихии тысячи местных жителей остались без света. На полное восстановление электроснабжения на полуострове понадобилось чуть больше недели — 4 декабря министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев заявил о завершении соответствующих работ.

До этого в Крыму также оценили ущерб от «шторма века» на уровне всего региона. Данный показатель достиг отметки в 39,7 млрд рублей.

Ранее в Керченском проливе из-за шторма столкнулись три судна.