Блиновская выплатила миллиардный долг перед налоговой за несколько дней

Автор «Марафона желаний » Елена Блиновская выплатила долг в 1,5 млрд рублей Федеральной налоговой службе (ФНС) за несколько дней. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«В середине прошлой недели сумма её задолженности составляла ₽1 402 202 042, а уже сегодня в этой графе красуется ноль», — говорится в сообщении.

До этого Telegram-канал Shot сообщал, что ФНС выставила Блиновской долг в размере 1 402 202 042 рубля.

27 апреля Блиновскую задержали при попытке покинуть Россию, у нее были авиабилеты для вылета за границу. Блогера задержали и возбудили в ее отношении уголовное дело за уклонение от уплаты налогов.

РИА Новости также сообщало, что Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты автора «Марафона желаний» Блиновской, подозревой в уклонении от уплаты налогов, на продление домашнего ареста. Заседание суда прошло без обвиняемой и без следователя, с участием только адвоката и прокурора.

Ранее суд отказался выпустить Блиновскую из-под домашнего ареста.