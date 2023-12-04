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Бельгия сообщила о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа

Reuters: Бельгия сообщила о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа на ферме

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Gerald Herbert/AP

В Бельгии произошла вспышка высокопатогенного птичьего гриппа H5N1. Об этом сообщает Reuters.

По данным Всемирной организации здравоохранения животных (WOAH) она случилась на птицеферме в северо-западной части страны в Диксмюде, недалеко от Франции.

Уточняется, что вспышка стала первой в этом сезоне в этой стране. Известно, что в результате вспышки пали 95 птиц, под нож пришлось пустить еще 20100 особей.

До этого сообщалось, что у индюков в Израиле выявлен опасный штамм птичьего гриппа H5N1. Сообщается, что в районе Зора к западу от Иерусалима вирус уже уничтожил 43 птицы в стае из 10,5 тыс. особей.

Перед этим в Башкирии подтвердили вспышку птичьего гриппа. По информации Telegram-канала «@Ufa_rb», «Башкирская птицефабрика» в связи с произошедшим приостанавливает реализацию своей продукции сроком на полгода. Предприятие также призвало партнеров изъять продукцию, отгруженную после 30 июля года и утилизировать.

Ранее иммунолог предупредил об угрозе пандемии птичьего гриппа и дефиците яиц.

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