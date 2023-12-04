Президентская академия РАНХиГС объявила конкурс на звание лучшего проектного руководителя

Прием заявок на участие во всероссийском конкурсе для профессионалов в области управления проектами «Проектный руководитель» продлится до 5 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте – с этого года вуз является учредителем конкурса.

«Проектный руководитель» – это единственный в России конкурс, который оценивает проектных специалистов, их опыт и компетенции.

Задача – выявление лидеров среди проектных руководителей посредством объективной и независимой оценки их достижений, компетенций и потенциала развития.

Ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров возглавляет набсовет конкурса. По его поручению к традиционным номинациям «Руководитель проекта», «Руководитель проектного офиса», «Эксперт в проектном управлении», «Руководитель проектов цифровой трансформации» добавлена новая – «Руководитель проектов в сфере высшего образования».

Заочный этап, в ходе которого оцениваются компетенции участников и их опыт проектной деятельности, продлится до апреля. Лучшие из них будут приглашены в финал, который пройдёт с 13 по 15 июня в Смоленской области. Участники будут решать проектные задания в командах и индивидуально.

Победители получат право на бесплатную сертификацию по престижному международному стандарту IPMA разных уровней (A/B/C/D), а также они попадают в реестр лучших проектных менеджеров страны.

Профессиональный конкурс «Проектный руководитель» создан для содействия распространению проектного управления в учреждениях и организациях РФ.

Также в РАНХиГС отметили, что академия участвует в ряде государственных проектов.

Выступая одним из операторов Федерального проекта «Содействие занятости», академия предлагает 1000 бесплатных образовательных программ, при этом для каждого региона набор программ свой, сформированный с учетом потребностей локального рынка труда.

Принять участие в проекте «Содействие занятости» могут женщины в декрете и неработающие мамы с детьми до 7 лет, люди старше 50 лет, участники СВО, отслужившие в армии граждане, которые не нашли работу и ряд других категорий.