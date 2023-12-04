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В Крыму полностью восстановили нарушенное из-за шторма электроснабжение

Министр ЧС Крыма: в регионе полностью восстановили электроснабжение после шторма

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Unsplash

Электроснабжение на территории Крыма, нарушенное в результате сильного шторма, полностью восстановлено. Об этом в своем Telegram-канале написал министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев, сославшись на данные государственного предприятия «Крымэнерго».

Он отметил, что в настоящее время все котельные в регионе находятся в рабочем состоянии. Также в штатном режиме осуществляется подача воды в жилые дома, подчеркнул Садаклиев.

«По состоянию на 8:00 (совпадает с мск — «Газета.Ru») по данным ГУП «Крымэнерго» электроснабжение восстановлено в полном объеме», — указал министр.

Кроме того, по его словам, к текущему моменту специалисты освободили от воды 56 домов дачного строения и 145 приусадебных участков. В то же время Садаклиев обратил внимание на продолжающиеся работы по восстановлению поврежденных кровель зданий — ремонт 543 из 1082 объектов уже завершен.

26 ноября на Черноморское побережье обрушился самый мощный шторм за всю историю наблюдений. При этом скорость порывов ветра достигала отметки в 144 километров в час.

В результате урагана тысячи жителей Крыма остались без света, а также в регионе было приостановлено движение поездов. Утром 27 ноября в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги заявили о задержке 50 составов из-за отключения напряжения в контактной сети на одном из участков.

Позже шторм в Крыму отнесли к чрезвычайным ситуациям федерального уровня реагирования. Аналогичный статус получил ураган, произошедший в то же время в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее в Крыму оценили ущерб от последствий шторма.

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