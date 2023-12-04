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В российском регионе зарегистрировали 50-градусные морозы

В трех районах Якутии зафиксировали похолодание ниже -50°C

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Depositphotos

Температура воздуха ниже -50°C зафиксирована сразу в трех районах Якутии. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, опубликовав соответствующие данные в Telegram-канале.

Холоднее всего оказалось в городе Верхоянске — здесь столбики термометров показывают -53°C. При этом в селе Оймякон всего на один градус теплее — температура воздуха составила -52°C.

Кроме того, в населенных пунктах Ытык-Кюель и Хабардино зарегистрированы морозы с температурой воздуха -51°C. Аналогичная ситуация наблюдается в населенном пункте Чурапча, уточнили в пресс-службе.

Представители ФГБУ «Якутское УГМС» добавили, что в девяти районах региона столбики термометров показывают -45°C. Согласно информации метеорологов, на большей части территории республики наблюдаются туман и сильные морозы. В основном ветер слабый, тем не менее в районах арктического побережья скорость порывов ветра достигает 9-14 метров в секунду.

Утром 4 декабря в московских аэропортах, включая Внуково и Домодедово, отменили или задержали более 70 рейсов. Причиной послужило ухудшение погодных условий — сильные снегопады и метель.

Ранее жителей российской столицы предупредили о похолодании и гололедице.

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