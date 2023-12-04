Названо число штрафов, выписанных в РФ за неоплату проезда по платным дорогам

Сотрудники Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзора) вынесли более одного млн штрафов за неоплату проезда по платным дорогам с начала 2023 года. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ», сославшись на данные ведомства и государственной компании «Автодор».

В материале указано, что больше всего нарушений было зафиксировано на трассах с безбарьерным проездом и системой «Свободный поток». При проезде по таким магистралям оплата списывается непосредственно с банковского счета владельца автомобиля.

«С 1 января по 27 ноября 2023 года Ространснадзор вынес в общей сложности 1,05 млн штрафов по ст. 12.21.4 КоАП», — говорится в публикации.

При этом, по информации издания, 963,5 тыс. штрафов касались неоплаченного проезда по федеральной трассе М-12 и Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) в Московской области. Тем не менее сотрудники надзорного органа отменили 327,6 тыс. штрафов из указанного количества, так как граждане погасили свои долги в течение 20 суток.

Также в публикации отмечается, что всего в текущем году специалисты оформили более 334 тыс. досудебных претензий. В свою очередь, граждане добровольно оплатили 252 тыс. штрафов из данного числа.

В то же время в суд были переданы 45 тыс. исковых требований по поводу нарушений при проезде по платным дорогам. К текущему моменту инстанции удовлетворили 15 тыс. требований, а также передали судебным приставам свыше четырех тыс. решений для принудительного взыскания штрафов.

Ранее правительство РФ распорядилось продлить платную федеральную трассу М-12.