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Взрывы произошли в Хмельницкой области Украины

«Общественное»: в Хмельницкой области на западе Украины произошли взрывы

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Несколько взрывов произошли на территории Хмельницкой области, расположенной на западе Украины. О ситуации в регионе сообщает местное издание «Общественное».

По данным онлайн-ресурса, разработанного украинским министерством цифровой трансформации и предназначенного для оповещения населения о возможной опасности, в Хмельницкой области ночью была объявлена воздушная тревога. Однако подробности о взрывах в регионе, включая их точное место, не приводятся.

Днем 3 декабря власти Украины объявили воздушную тревогу на всей территории страны. Особый режим начал действовать в регионах государства практически одновременно — в 14:03 мск.

Позже украинское издание «Зеркало недели» сообщило о нескольких взрывах в городе Херсоне, который находится под контролем Киева. Одновременно с этим на всей территории страны продолжала действовать воздушная тревога.

Вечером в тот же день взрывы произошли в Николаевской области. Согласно информации издания «Зеркало недели», сведения о взрывах в регионе появились около 22:40 мск. Тем не менее местные СМИ, а также представители украинских властей не раскрывали никаких подробностей о случившемся.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан страны не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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