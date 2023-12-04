В Москве потушили пожар на заводе прицепов

Открытое горение на заводе специализированных автомобилей на востоке Москвы было ликвидировано пожарными. Об этом, ссылаясь на заявление пресс-службы МЧС России, сообщает ТАСС.

По информации МЧС, открытое горение на предприятии ликвидировано. Пострадавших при пожаре нет.

По последним данным, пожар полностью ликвидирован.

Ранее сообщалось, что возгорание на заводе специализированных автомобилей на востоке Москвы успешно локализовано. В пресс-службе МЧС России уточнили, что пожар локализован на площади 2 тыс. кв. метров.

До этого сообщалось, что на заводе прицепов в Москве произошел пожар, ему изначально был присвоен второй (повышенный) номер сложности, потом он был повышен до третьего. По данным Telegram-канала Mash, загорелись склады завода специализированных автомобилей. На месте работают несколько пожарных бригад.

Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.