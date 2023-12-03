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В Челябинской области агрессивный пассажир устроил поножовщину в рейсовом автобусе

Вооруженный мужчина устроил драку в рейсовом автобусе под Челябинском

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Shutterstock

Пассажир устроил драку в рейсовом автобусе в Увельском районе Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Южного Урала.

2 декабря в дежурную часть обратился водитель автобуса, следующего по маршруту Челябинск – Чесма. Мужчина сообщил, что у него в салоне происходит драка, и пьяный зачинщик конфликта пытается ломать кресла и двери транспортного средства, а также имеет при себе предмет, похожий на холодное оружие.

После чего автобус остановился на 69-м км автодороги Челябинск – Троицк и дождался прибытия экипажа ДПС. Инспекторы выяснили, что сначала между пассажирами произошла словесная ссора, а в драке, случившейся позже, пострадали три человека. У одного из них после поножовщины остались резаные раны.

Свидетели рассказали, что нападавший успел скрыться до приезда правоохранителей и ушел в сторону поселка Красногорский. Полицейские вызвали на место медиков, а сами отправились на поиски злоумышленника, которого вскоре обнаружили вблизи лесополосы.

«При виде сотрудников Госавтоинспекции гражданин не только не подчинился законным требованиям стражей порядка оставаться на месте и бросить оружие, но, наоборот, резко начал сокращать дистанцию. Быстро сориентировавшись в складывающейся ситуации, Дмитрий Ваганов выбил оружие из рук агрессивного мужчины, в результате злоумышленник был задержан», — поделились деталями задержания в пресс-службе областного ведомства.

Дебошира инспекторы передали следственно-оперативной группе, после чего он был доставлен для дальнейшего разбирательства в отдел полиции.

Ранее в Уфе хулиган с канцелярским ножом и шваброй в руках взял трех заложников в подъезде дома.

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