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На 4 декабря в Крыму объявлено штормовое предупреждение

МЧС по Крыму объявило штормовое предупреждение на 4 декабря

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«ЧП / Крым»' class="item-image" >
Телеграм-канал «ЧП / Крым»

ГУ МЧС по Крыму объявило на полуострове штормовое предупреждение на 4 декабря. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

По данным ведомства, 4 декабря в Крыму ожидается резкое изменение погодных условий. Возможны дожди, переходящие в мокрый снег, снег, в южных районах и в горах сильные осадки.

Также ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха понизится на 10-12°С, ночью и днем будет держаться в пределах 0…5°С.

В МЧС напомнили об угрозе жизни и здоровью населения из-за возможного падения рекламных щитов и других слабо укрепленных конструкций, а также деревьев. Кроме того, есть вероятность обрывов линий электропередачи.

«Существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни», — говорится в сообщении.

До этого в Черноморском, Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма 238 абонентов остались отключенными от электросетей из-за штормового ветра.

Ранее в Дагестане впервые за четыре года выпал летний снег.

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