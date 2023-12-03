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В США встревожены масштабами гонений на каноническую УПЦ

В США встревожены масштабными гонениями на каноническую УПЦ

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Власти Соединенных Штатов и руководство ООН беспокоят гонения на каноническую украинскую православную церковь (УПЦ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УПЦ.

В материале говорится, что американское правительство и руководство Организация Объединенных Наций рекомендуют Киеву охладить пыл и остановить притеснения верующих в республике.

Поводом для таких рекомендаций стали события, случившиеся 30 ноября в Свято-Николаевском соборе УПЦ, расположенном в городе Кременец Тернопольской области. Силовики зашли в религиозное сооружение и приказали студенткам местного регентского училища быстро выйти из помещения без объяснения причин. Сотрудник полиции заявил, что правоохранители «выполняют приказ, который получили». Позднее приехал автобус, который перевез девушек в общежитие местного учебного заведения.

«Подавляющее большинство девушек находится в шоковом состоянии», — заключается в публикации.

В ноябре на Украине произошел рейдерский захват монастыря УПЦ Рождества Богородицы в Черкассах.

Ранее в Киево-Печерской лавре прошли обыски.

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