Стало известно, сколько россиян все еще находятся в секторе Газа

В секторе Газа все еще находятся до 200 россиян. Об этом РИА Новости рассказал глава Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин.

«С МЧС мы общались, вместе там осталось наших порядка 150-200 человек. Я думаю, мы их вывезем оттуда. Российское гражданство, да. Нас понимают и слышат», — сказал Степашин.

Он добавил, что российскую сторону слышат и ХАМАС, и Израиль.

Накануне сообщалось о возобновлении эвакуации российских граждан и их родственников-палестинцев из сектора Газа. Процесс проходит на фоне вновь начавшихся накануне после недельного затишья боевых действий.

До этого пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова сообщила, что около 200 человек из российского списка ждут эвакуации из сектора Газа.

В конце ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, почему был приостановлен вывоз иностранцев с контрольно-пропускного пункта «Рафах» на границе сектора Газа и Египта. Она отмечала, что вывоз приостановили все государства в связи с мероприятиями по обмену лицами, которые удерживались движением ХАМАС и Израилем.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.