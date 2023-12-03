Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько россиян все еще находятся в секторе Газа

Глава ИППО Степашин: в секторе Газа еще находятся 150-200 граждан РФ

close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

В секторе Газа все еще находятся до 200 россиян. Об этом РИА Новости рассказал глава Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин.

«С МЧС мы общались, вместе там осталось наших порядка 150-200 человек. Я думаю, мы их вывезем оттуда. Российское гражданство, да. Нас понимают и слышат», — сказал Степашин.

Он добавил, что российскую сторону слышат и ХАМАС, и Израиль.

Накануне сообщалось о возобновлении эвакуации российских граждан и их родственников-палестинцев из сектора Газа. Процесс проходит на фоне вновь начавшихся накануне после недельного затишья боевых действий.

До этого пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова сообщила, что около 200 человек из российского списка ждут эвакуации из сектора Газа.

В конце ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, почему был приостановлен вывоз иностранцев с контрольно-пропускного пункта «Рафах» на границе сектора Газа и Египта. Она отмечала, что вывоз приостановили все государства в связи с мероприятиями по обмену лицами, которые удерживались движением ХАМАС и Израилем.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий