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Появились кадры задержания террориста, который напал с ножом на туристов в Париже

Mash показал видео задержания террориста в Париже

Появились кадры, на которых французские полицейские производят задержание террориста, напавшего с ножом на туристов в центре Парижа. Видео опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как полиция приближается к злоумышленнику, держа его на прицеле, а последний медленно отступает от силовиков. В определенный момент видео обрывается.

По предварительной информации, террориста зовут Арман Раджабпур-Мияндоаб, и он якобы в свое время поддерживал связь с Абдуллахом Анзоровым, обезглавившим учителя французского языка Сэмюэля Пати за демонстрацию карикатур с пророком Мухаммедом в 2020 году.

Теракт, в ходе которого был убит гражданин Германии, произошел в ночь на 3 декабря на набережной Гренель недалеко от Эйфелевой башни. Злоумышленник также успел ранить двух туристов, прежде чем его задержали. Отмечается, что он является приверженцем радикального исламизма и страдает от психических расстройств.

Ранее сообщалось о теракте в Иерусалиме, ответственность за который взяла на себя группировка ХАМАС.

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