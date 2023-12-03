Москвичей предупредили о мощном снегопаде и метели в воскресенье

Снегопад, метель и гололедицу прогнозируют синоптики в Москве в воскресенье, 3 декабря. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха понизится до 7 мороза, ночью — до минус 9 градусов. Ветер будет дуть восточный, 6-11 м/с, местами его порывы могут достигать 16 м/с. Атмосферное давление ожидается до 741 мм ртутного столба.

В Подмосковье будет еще холоднее: до минус 9 градусов днем и до минус 11 градусов — ночью.

Накануне москвичам посоветовали не садиться за руль из-за непогоды. Также в столичном департаменте транспорта рекомендовали водителям быть аккуратными на съездах и подъемах с мостов и эстакад. Не отвлекаться на телефон во время движения. Движение в городе контролировали Ситуационный центр и 30 экипажей Дорожного патруля ЦОДД.

В столичном МЧС объявили 3 декабря штормовое предупреждение.

Ранее российские ученые в Арктике зафиксировали миражи и белую радугу в один день.