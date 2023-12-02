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Путин поздравил лауреатов премии «Юрист года»

Путин: российские юристы продолжат оказывать помощь участникам СВО и их семьям

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин направил приветствие лауреатам премии «Юрист года — 2023». Об этом сообщает ТАСС.

«Уверен, что вы и впредь будете достойно решать стоящие перед вами ответственные задачи, оказывать квалифицированную юридическую помощь людям, в том числе участникам специальной военной операции и членам их семей», — говорится в поздравительной телеграмме от имени главы государства.

Президент пожелал российским юристам уделять приоритетное внимание развитию нормативно-правовой базы и правоприменительной практики, совершенствованию правовой культуры в обществе, хранить твердую приверженность лучшим профессиональным традициям.

2 декабря зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев на церемонии вручения премии «Юрист года — 2023» заявил, что Москва по своему масштабу больше, чем большинство государств Европы «средней паршивости».

Кроме того, он вручил мэру Москвы Сергею Собянину премию «Юрист года».

Ранее Путин обновил состав Совета при президенте РФ по правам человека.

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