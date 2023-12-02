Россиянин попытался просушить дом после шторма и сжег около 10 зданий

В Геленджике около десяти домов сгорели из-за короткого замыкания. Об этом сообщает Telegram-канал «Краснодар и край».

Инцидент произошел на хуторе Бетта. После сильного шторма владелец решил высушить одно из зданий, для этого он использовал обогреватель. Так как дом возводили из легковоспламеняющихся материалов, после замыкания постройка вспыхнула. Впоследствии огонь перекинулся на соседние здания. На кадрах с места происшествия заметно, как из-за ветра пожар быстро охватывает соседние с источником территории.

«В общей сложности сгорели около десяти домиков», – сообщается в публикации.

Во время инцидента никто не пострадал, так как на момент пожара они были пустыми.

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