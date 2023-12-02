Запросивший аварийную посадку самолет из Петербурга благополучно приземлился в Москве

Самолет из Санкт-Петербурга, запросивший аварийную посадку, успешно приземлился в 13.11 мск в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Соответствующую информацию подтвердили и в экстренных службах.

Telegram-канал «112» ранее сообщал, что самолет Airbus А320 должен был совершить экстренную посадку из-за отказа одного из двигателей.

В аэропорту уточнили, что сейчас идут штатные процедуры по обслуживанию пассажиров рейса.

В этот же день стало известно, летевший из Ноябрьска в Уфу пассажирский самолет экстренно сел в Тюменской области.

Накануне сообщалось, что летевший из Москвы самолет Boeing 777 совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска. Приземление прошло без происшествий.

Ранее в США арестовали пассажира самолета, который вышел на крыло через аварийный выход.