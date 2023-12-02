Россиянин без обуви и перчаток провел почти сутки в тайге в 20-градусный мороз

Участковые лесничие патрулировали подведомственную территорию в Приморье и случайно обнаружили в тайге замерзающего человека. Об этом сообщается в Telegram-канале Кавалеровского филиал КГКУ «Примлес».

Мужчину, бродившего по лесу, заметил патруль лесничих, на замерзающем человеке не было обуви и перчаток. Как рассказал спасенный, в лесу он провел почти сутки на 20-градусном морозе.

Выяснилось, что мужчина отправился на рыбалку на автомобиле в Кавалеровское лесничество, по неизвестной причине машина рыбака загорелась, телефон и сменная одежда сгорели.

Россиянин всю ночь плутал по тайге, пытаясь выйти на дорогу, промочил ноги и разулся. До ближайшего населенного пункта ему требовалось пройти не менее 40 км. В этот момент его нашли работники лесного хозяйства и благополучно доставили замерзшего мужчину в больницу, он находится под наблюдением врачей.

Ранее россиянин заблудился в лесу и провел там двое суток.